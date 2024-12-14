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Путин заявил о правоте и силе России

Путин: Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Национальном центре «Россия» на XXII съезде партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

«Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу», — сказал глава государства.

По словам лидера страны, Россия является уникальной цивилизацией, ее народ был и будет единым при всем своем многообразии. Именно такой образ страны россияне должны передать своим потомкам, отметил Путин.

Также в ходе своего выступления президент заявил, что Россия может дать противникам отпор по всему фронту. Он подчеркнул, что любой возможный шантаж или попытки помешать России извне не дадут никаких результатов. Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны, добавил Путин.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.

Ранее политолог назвал интересы россиян одним из приоритетных направлений работы Путина.

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