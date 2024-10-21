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Нижегородец зарегистрировал у себя дома 12 мигрантов и стал фигурантом уголовного дела

В Нижнем Новгороде мужчина зарегистрировал у себя в квартире 12 мигрантов

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Global Look Press

В Нижнем Новгороде 54-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, зарегистрировав у себя дома 12 мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, участковый уполномоченный выявил «резиновую квартиру», в которой было зарегистрировано 12 мигрантов — фактически они там не проживали.

Хозяин жилища поставил 12 иностранцев на миграционный учет, заведомо зная, что проживать они по данному адресу не будут. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь нижегородцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

До этого в Кемеровской области задержали двоих россиян за организацию незаконной миграции. Они привлекали нелегалов к работе в своем крестьянско-фермерском хозяйстве в сфере разведения крупного рогатого скота.

Ранее ФСБ накрыла два канала незаконной миграции в Свердловской области.

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