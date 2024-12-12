Москалькова попросила Украину создать коридор для вывода жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к властям Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор для вывода мирных жителей с оккупированных ВСУ территорий Курской области. Об этом омбудсмен заявила ТАСС.

Она отметила, что российские граждане на оккупированных территориях вынуждены скрываться в подвалах разрушенных домов.

«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — сказала Москалькова.

Омбудсмен высказала обеспокоенность тем, что зимой жители, находящихся на оккупированных территориях, остались без отопления. Москалькова обратила внимание, что есть примерное понимание по числу людей, которых надо спасти. Это от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

До этого Москалькова заявила, что рассчитывает на созыв международного уголовного трибунала, который займется фиксацией преступлений украинских властей. По ее словам, наступит время, когда можно будет назвать своими именами то, что происходило, и привлечь всех виновных в геноциде к ответственности. Она напомнила, что геноцид перестал быть только темой Великой Отечественной войны.

Ранее Москалькова оценила ход переговоров по обмену пленными между РФ и Украиной.