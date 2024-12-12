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Российская пловчиха установила рекорд страны, но не выиграла медаль ЧМ

Пловчиха Клепикова установила рекорд России и стала пятой на чемпионате мира

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Алексей Савченко/РИА Новости

Российская пловчиха Дарья Клепикова стала пятой в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде.

Спортсменка показала результат 51.62 секунды, что стало новым рекордом России. Клепикова улучшила собственное достижение, которое ей покорилось шесть месяцев назад. Тогда она показала результат 53.36 секунды.

Победительницей стала представительница США Гретчен Уолш, которая преодолела дистанцию за 50.31. На втором месте оказалась француженка Бериль Гастальделло (+0.32), а замкнула тройку лучших еще одна американка — Кейт Дугласс (+0.42).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее была названа причина запрета на публикацию результатов российских пловцов.

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