Канадец выиграл чемпионат мира по Microsoft Excel

Мужчина из Канады выиграл чемпионат мира по Microsoft Excel, проходивший в Лас-Вегасе, пишет UPI.

На недавнем чемпионате мира по Microsoft Excel в Лас-Вегасе директор по финансовому моделированию из Канады, Майкл Джармен, одержал победу, став чемпионом мира по электронным таблицам. Он обошел 11 сильнейших финалистов, среди которых был и трехкратный чемпион Эндрю «Аннигилятор» Нгаи из Австралии.

В ходе соревнования Джармен смог продемонстрировать свои навыки, моделируя данные для команды орков в кампании по игре World of Warcraft. Каждый участник отслеживал очки опыта, заработанное золото и другие характеристики. Финалисты получили инструкции на восьми страницах перед стартом, что помогло им ознакомиться с правилами.

«Я сам не играю в World of Warcraft, но это был захватывающий опыт», — отметил Джармен.

За свою победу мужчина получил пояс чемпиона и $5000.

Ранее мужчина, который не говорит по-испански, выиграл чемпионат мира по испаноязычному скрэбблу.