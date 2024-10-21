В Москве рухнул башенный кран

Башенный кран рухнул на улице Ангарская возле дома номер 6 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, пострадал один человек. Обстоятельства инцидента и состояние пострадавшего уточняются.

В июле в Петербурге из-за шквального ветра рухнул строительный кран. Данные о пострадавших отсутствуют.

Из-за сильного ветра и урагана в городе падали деревья и остановки. Ситуация повлияла на работу аэропорта Пулково, который некоторое время не принимал самолеты.

В том же месяце на севере Москвы огонь охватил кабину башенного крана. Инцидент произошел недалеко от станции «Водный стадион», на Выборгской улице. Кабина башенного крана загорелась на стройке. На момент произошедшего крановщика внутри не было. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты пожарно-спасательного подразделения оперативно потушили возгорание на площади два квадратных метра.

Ранее в Петербурге крановщика, который впал в панику на высоте, пришлось вызволять спасателям.