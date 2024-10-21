Омбудсмен заявила, что «девочка-квадробер» из кальянной оказалась девушкой

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поделилась подробностями о ситуации с «девочкой-квадробером» в кальянной. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Выяснилось, что «ребенку» в маске животного 21 год. Женщина, которую приняли за мать квадробера, оказалась ее подругой. При этом поход в заведение был неслучайным.

«В этот момент в заведении проходили съемки промо-ролика», – рассказала Ярославская.

По ее мнению, ситуация вызвала «много ненужного шума».

Речь идет о ролике, который посетители сняли в столичной кальянной. На кадрах видно, как девушка в маске и перчатках сидит около женщины на поводке. Сама россиянка тем временем курит кальян.

Предполагалось, что квадробер – несовершеннолетняя девочка, а в кресле сидела ее мать.

Публикация привлекла внимание Ярославской, которая заявляла, что следит за ситуацией.

Ранее в РПЦ нашли связь между геями и квадроберами.