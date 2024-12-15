Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный спортсмен захотел получить российское гражданство

Баскетболист Джекири: без раздумий соглашусь на российский паспорт

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Баскетболист из Нигерии Тони Джекири, выступающий на позиции центрового в московском ЦСКА, заявил, что готов получить российский паспорт, если представится такая возможность.

«Если мне предложат российское гражданство, то я без раздумий приму его. Я уже долго нахожусь в России. Мне нравится быть здесь и играть в баскетбол. Я уже завел немало русских друзей. Сейчас же я учу русский язык, и у меня в целом даже неплохо получается. Поэтому я бы с удовольствием получил гражданство», — рассказал Джекири Legalbet.

30-летний Джекири проводит в ЦСКА свой второй сезон и в 19-ти сыгранных встречах набирает в среднем 10,2 балла за матч. В армейский клуб он перешел из турецкого «Фенебрахче», куда отправился, проведя год в другой российской команде – УНИКСе из Казани. Рост Джекири составляет 213 см при весе 102 кг.

Не так давно российские паспорта были выданы защитнику футбольному санкт-петербургского «Зенита» бразильцу Дугласу Сантосу, а также канадскому форварду хоккейного московского «Динамо» Седрику Пакетту.

Ранее белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией.

Все новости на тему:
Баскетбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами