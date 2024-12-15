Иностранный спортсмен захотел получить российское гражданство

Баскетболист из Нигерии Тони Джекири, выступающий на позиции центрового в московском ЦСКА, заявил, что готов получить российский паспорт, если представится такая возможность.

«Если мне предложат российское гражданство, то я без раздумий приму его. Я уже долго нахожусь в России. Мне нравится быть здесь и играть в баскетбол. Я уже завел немало русских друзей. Сейчас же я учу русский язык, и у меня в целом даже неплохо получается. Поэтому я бы с удовольствием получил гражданство», — рассказал Джекири Legalbet.

30-летний Джекири проводит в ЦСКА свой второй сезон и в 19-ти сыгранных встречах набирает в среднем 10,2 балла за матч. В армейский клуб он перешел из турецкого «Фенебрахче», куда отправился, проведя год в другой российской команде – УНИКСе из Казани. Рост Джекири составляет 213 см при весе 102 кг.

Не так давно российские паспорта были выданы защитнику футбольному санкт-петербургского «Зенита» бразильцу Дугласу Сантосу, а также канадскому форварду хоккейного московского «Динамо» Седрику Пакетту.

Ранее белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией.