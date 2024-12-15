Британия установила дипломатический контакт с сирийской вооруженной оппозицией

Великобритания начала дипломатическое взаимодействие с вооруженной оппозицией, которая пришла к власти в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает телеканал Sky News.

«Мы можем поддерживать дипломатический контакт, и, как и следовало ожидать, у нас есть дипломатический контакт», – отметил он. При этом Лэмми подчеркнул, что «Хайат Тахрир аш-Шам» по-прежнему остается запрещенной организацией.

Министр также добавил, что Лондон надеется на формирование «представительного» и «инклюзивного» правительства в Сирии.

Сегодня и.о. министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна отправит в Дамаск четырех дипломатов. По его словам, дипмиссия отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, что станет первым подобным визитом за последние 12 лет.

14 декабря посольство Турции в Дамаске начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва. До этого Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии, им стал Бурхан Кероглу, посол в Мавритании.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск.