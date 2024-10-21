Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали создать центры по лечению ожирения

Врач Ковальков: в России нужно создать центры по лечению ожирения

close
Shutterstock

В России нужно создать специализированные государственные центры по лечению ожирения, где будут работать врачи различных специальностей, чтобы справиться с этой проблемой. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

«Почему один человек ест все подряд, и он не набирает вес, а другой постоянно сидит на диетах, ходит в спортзал и постоянно борется с весом? Это системное заболевание, которое нужно лечить у эндокринолога. Но поскольку у нас в России нет ни одного специализированного центра, я имею в виду государственного, только частные, которые бы занимались этим вопросом, то и заболевание мы не вылечим», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что в случае, если в семье есть несколько людей с ожирением, можно попробовать семейный подход для похудения. Ковальков подчеркнул, что ситуацию с ожирением получится улучшить, если каждый член семьи будет следить за своим питанием и поддерживать друг друга в стремлении к здоровому образу жизни.

Врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что то, чем мы ужинаем, может серьезно повлиять на набор веса. Наиболее опасным в этом плане считается блюда, богатые жирам, углеводам и солью. Одним из них является жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски, уточнила она.

Ранее доктор объяснил, почему люди с ожирением не могут похудеть самостоятельно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами