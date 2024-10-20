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На Кубе из-за энергокризиса объявили внеурочные каникулы для школьников и студентов

Куба на фоне энергокризиса приостановила занятия в школах и вузах

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Ramon Espinosa/AP

Кубинские власти на фоне энергокризиса временно отменили занятия в общеобразовательных учреждениях и вузах. Об этом сообщил премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус в соцсети X.

Он уточнил, что на фоне прохождения урагана «Оскар» и работ по восстановлению работы национальной энергосистемы будет приостановлена преподавательская деятельность в течение трех дней — 21, 22 и 23 октября. Это же касается и административной деятельности, которая, по его словам, не являющаяся необходимой.

«Жизненно необходимые услуги для населения будут оказываться», — глава правительства Кубы.

В воскресенье, 20 октября, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится к удару урагана «Оскар». Он добавил, что, по оценке специалистов, ураган должен подойти к Кубе в понедельник, 21 октября.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьерреса на острове полностью прекращена подача электричества.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.

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