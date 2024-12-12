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Самбурская объяснила свое нежелание уезжать за границу: «Мне нужны деньги»

Актриса Настасья Самбурская призналась, что копит деньги на квартиру

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samburskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и певица Настасья Самбурская назвала деньги на новую квартиру своим главным новогодним желанием. Ее слова передает WomanHit.ru.

Самбурская отметила, что планирует встречать Новый год с компанией, поскольку уезжать из Москвы на праздники артистка не собирается.

«Я никуда, скорее всего, не поеду, потому что мне нужны деньги, чтобы покупать квартиру. Поскольку курс доллара — огромный, за границу я не полечу», — заявила звезда.

Исполнительница призналась, что пока может себе позволить только санаторий в качестве отдыха в праздничные дни.

В то же беседе Самбурская рассказала, что старается поддерживать форму, занимаясь спортом. Сейчас знаменитость перестала ходить в спортзал, поскольку поменяла нагрузку и отказалась от набора мышечной массы. Она стала сушиться и довольна результатом.

«Занимаюсь только дома, но через день, через два. Ну иногда через три. <...> [Тренировка] длится один час 15 минут», — поделилась звезда.

В начале декабря Настасья Самбурская жаловалась, что попала в черный список артистов «в одном месте». Певица поясняла, что речь идет не о конкретном заведении или бренде, а об определенных музыкальных кругах.

Ранее певица Бьянка рассказала, зачем артистам дорогой алкоголь в райдере.

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