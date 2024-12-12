Совместная работа улучшит качество правосудия в СНГ

Полномочия Совета председателей верховных судов СНГ помогут совершенствовать национальные судебные системы. Об этом заявила глава Верховного суда России Ирина Подносова, слова которой приводит агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Она назвала Совет председателей верховных судов стран СНГ «тем самым действенным механизмом», который поможет повысить качество правосудия на пространстве содружества.

«Он также будет способствовать расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами», — считает Подносова.

Глава Верховного суда обратила внимание на важность применения судами положений о международной правовой помощи по различным категориям дел, в том числе в рамках исполнения судебных поручений.

В начале декабря стало известно, что суды в России за девять месяцев 2024 года выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 61 тыс. граждан, еще по 9 тыс. ходатайств о направлении фигурантов дел в СИЗО было отказано.

Ранее в РФ обнаружили нарушения при рассмотрении обращений граждан в ФСИН.