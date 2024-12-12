Кабмин одобрил переговоры «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах на МКС

Правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с американским космическим агентством NASA о дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Речь идет о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что «Роскосмос» и американская NASA ведут переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей. По его словам, это необходимо для того, чтобы в случае аварийных или иных непредвиденных ситуаций американские и российские корабли могли бы стыковаться друг с другом.

9 сентября о продолжении программы перекрестных полетов к МКС заявил и руководитель NASA Кен Бауэрсокс. По его словам, одна из причин, по которой соглашения пока не заключены — неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner, в надежности которого «Роскосмос» пока недостаточно уверен.

Ранее стало известно о переговорах по изучению грунта с обратной стороны Луны.