В Ленобласти школьница призналась, что их с сестрой насиловал мигрант

В Ленобласти 14-летняя школьница призналась психологу, что их с сестрой насиловал мигрант. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, педагог-психолог Лужской межрайонной больницы сообщила в правоохранительные органы о том, что 14-летнюю школьницу мог насиловать мигрант. Подросток рассказал специалисту, что над ней и ее 11-летней сестрой семь лет назад неоднократно надругался приезжий из Узбекистана, которому на тот момент было 26 лет. Сообщается, что иностранец уехал из России 15 дней назад.

Следственные органы СУ СК РФ возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Обвиняемого объявили в розыск. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее в Петербурге отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и пытался сбежать в Узбекистан.