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Дело о крушении танкера в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав

СК изменил уголовную статью о крушении танкера в Черном море на более тяжкую

Одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера в Черном море и гибелью члена экипажа судна «Волгонефть 212», было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю в своем Telegram-канале.

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа «Волгонефть 212» одно из уголовных дел <...> было переквалифицировано на более тяжкий состав — часть 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По информации Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате аварии одно судно получило повреждения и село на мель. Второй танкер, в свою очередь, лег в дрейф. Позже на месте происшествия произошел разлив нефтепродуктов.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 50 сотрудников экстренных служб. К текущему моменту с «Волгонефти-212» эвакуировали 13 моряков, одного из которых спасти не удалось. В настоящее время специалисты оказывают помощь членам экипажа «Волгонефти-239».

Ранее следователи возбудили два уголовных дела в связи с крушением судов в Керченском проливе.

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