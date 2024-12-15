Владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, украинский бизнесмен Евгений Черняк оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) за счет бизнеса в России, сумма которой составила 1,3 млрд рублей. Об этом начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, минувшим летом против предпринимателя было заведено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении украинским вооруженным силам и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на данную сумму за счет полученной от экономической деятельности на территории Российской Федерации прибыли.

В июле сообщалось, что российские приставы обратили в доход РФ 100% долей в уставных капиталах компаний, связанных с Global Spirits и Черняком.

Черняк является главой наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits, которому принадлежат предприятия по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

Ранее в России арестовали активы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова.