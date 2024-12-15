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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей

Владелец Global Spirits Черняк профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей

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Варвара Гертье/РИА Новости

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, украинский бизнесмен Евгений Черняк оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) за счет бизнеса в России, сумма которой составила 1,3 млрд рублей. Об этом начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, минувшим летом против предпринимателя было заведено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении украинским вооруженным силам и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на данную сумму за счет полученной от экономической деятельности на территории Российской Федерации прибыли.

В июле сообщалось, что российские приставы обратили в доход РФ 100% долей в уставных капиталах компаний, связанных с Global Spirits и Черняком.

Черняк является главой наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits, которому принадлежат предприятия по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

Ранее в России арестовали активы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова.

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