Россиянин донес на себя в полицию из-за кражи семечек

В Каневском районе Краснодарского края 50-летний мужчина сообщил в полицию о совершенной им краже семечек, однако силовики не стали возбуждать уголовное дело. Об этом рассказал Telegram-канал МВД Каневского района.

В своем заявлении россиянин указал, что приехал в Каневской район в гости, зашел в магазин и украл со стеллажа две пачки семечек общей стоимостью около 300 рублей.

Раскаявшись в содеянном, он обратился к полицейским. Правоохранители поговорили с руководством магазина и отклонили заявление «вора», так как сотрудники торговой точки не обнаружили пропажи товара в ходе инвентаризации.

15 декабря сообщалось о происшествии в селе Аромашево, где женщина похитила из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей, чтобы отомстить пьяному приятелю.

Выяснилось, что россиянка вместе с приятелем и его другом распивала спиртные напитки. Мужчины собрались сходить в магазин за очередной порцией спиртного, и, не дождавшись собутыльницы, ушли без нее, что ей очень не понравилось.

Ранее россиянам объяснили, как мошенники воруют их данные через гифки.