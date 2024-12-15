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В ДНР заявили, что ВС РФ контролируют практически все высотные здания в Дзержинске

Пушилин: почти все высотные здания в Дзержинске под контролем ВС России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем российской армии, однако боевые действия продолжаются. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Продвигаются наши подразделения, и на данный момент можем говорить, что все высотные здания сейчас за подразделениями Вооруженных сил РФ», — заявил он.

По словам Пушилина, на территории города ведутся ожесточенные бои, потому что украинская сторона еще перебрасывает туда резервы.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Центр» освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР. В оборонном ведомстве рассказали, что штурмовики «Центра» при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие к Петровке лесополосы, в результате чего в ходе боевых действий российские бойцы уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины в укреплениях.

12 декабря российские подразделения из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ.

Ранее стало известно о ходе освобождения Курахово.

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