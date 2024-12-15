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В Москве курьер на электровелосипеде сбил парня и сбежал, бросив его без сознания

В Москве курьер сбил парня и оставил его без сознания в снегу

В Москве курьер на мопеде сбил подростка и скрылся с места, оставив того лежать в снегу. Видео с места происшествия от очевидцев опубликовал Telegram-канал «Острожно, Москва».

По данным канала, инцидент случился на пешеходной части дороги рядом со станцией метро «Улица Академика Янгеля». Молодого человека сбил доставщик еды — по словам очевидцев мужчина на электровелосипеде. Он на полной скорости снес молодого человека. Удар пришелся в область живота. Парня от удара выкинуло на дорогу и он потерял сознание. Курьер только перетащил молодого человека с проезжей части на тротуар и скрылся с места.

Пострадавшему оказали помощь прохожие и вызвали скорую помощь. По словам родителей пострадавшего, он чувствует себя хорошо.

До этого в Ростове-на-Дону лейтенант полиции на автомобиле наехал на девушку и попытался скрыть этот факт. Отмечается, что он не сообщил об инциденте руководству и не вызвал ГИБДД. Полицейский лишь вызвал пострадавшей скорую помощь. Известно, что сейчас Никитин уволен из полиции «по собственному желанию».

Ранее в США полицейский врезался на мотоцикле в толпу.

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