Названы особенности танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе

Российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение в Керченском проливе, не предназначены для работы зимой. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявил председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак.

Он уточнил, что суда данного вида должны ходить в реках, так как им запрещено выходить в море. Более того, по словам Глушака, на бортах танкеров отсутствовали гидрокостюмы для членов экипажей.

«В союз моряков никто не звонил и не обращался», — добавил специалист.

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации Росморречфлота, причиной ЧП в Керченском проливе стал шторм.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате аварии одно судно получило повреждения и село на мель. Второй танкер, в свою очередь, лег в дрейф. Позже на месте происшествия произошел разлив нефтепродуктов.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 50 сотрудников экстренных служб. К текущему моменту с «Волгонефти-212» эвакуировали 13 моряков, одного из которых спасти не удалось. В настоящее время специалисты оказывают помощь членам экипажа «Волгонефти-239».

Ранее следователи возбудили два уголовных дела в связи с крушением судов в Керченском проливе.