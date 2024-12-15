Гвардиола назвал главную проблему «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у команды отсутствует защита, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на One Football.

«У нас отсутствует защита. Команда уже проиграла очень много матчей. Когда такое происходит, то вся критика абсолютно заслужена. Чтобы улучшить нашу игру, мы должны много работать», — сказал Гвардиола.

11 декабря «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Всего же коллектив одержал лишь одну победу в последних десяти встречах — над «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.

Ранее Гвардиола рассказал, в каком случае ему придется искать новую работу.