Экс-футболист «Зенита» считает, что главным конкурентом команды является не «Краснодар»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что главным конкурентом команды в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) является московский «Спартак», передает «Матч ТВ».

«Зенит идет вровень с «Краснодаром», но самую большую опасность для команды из Санкт‑Петербурга представляет «Спартак». Потому что тот ход, который они набрали, впечатляет», — сказал Радимов.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее возвращение российского футболиста из Европы в РПЛ назвали шагом назад.