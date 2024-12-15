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Группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ после получения агитлистовок

Группа военных ВСУ сдалась в плен после получения агитлистовок

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Военные российской группировки войск «Запад» раскидывают с помощью беспилотников агитационные листовки над позициями бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с призывом к сдаче в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

По словам одного из участников событий, группу бойцов на сдачу в плен сподвигли агитлистовки, раскиданные российскими военными.

«Увидел листок на позициях, на этом листе написано «Сдавайтесь». Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу», — заявил военнопленный Андрей Теренцович.

По его словам, на листовках также говорилось, что российские бойцы «накормят, напоят и сохранят жизнь». Он подчеркнул, что сдача в плен производилась без единого выстрела.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что два бойца украинской армии, отказавшиеся сдаться в плен, были ликвидированы в южной части Часова Яра. По его словам, такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться». По словам Кадырова, сдача в плен — это «единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни».

Ранее три солдата ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области.

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