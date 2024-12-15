Шотландия не смогла отказаться от поставок алкоголя в РФ

Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкогольных напитков в Россию, несмотря на рекомендацию правительства воздержаться от торговли с РФ. Об этом сообщила газета The Herald.

«Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 млн фунтов (3,6 млрд рублей — «Газета.Ru») стерлингов с начала СВО, не смотря на рекомендации», — говорится в материале.

При этом сумма оказалась почти в два раза меньше доходов, полученных до начала конфликта. Авторы отметили, что экспорт алкоголя в РФ за последний квартал 2021 года достиг 8,9 млн фунтов (1,16 млрд рублей). При этом во втором квартале 2024 года показатель остался на уровне 3,85 млн фунтов стерлингов (501,8 млн рублей) в год.

В конце октября экспорт вина из Евросоюза в Россию упал до минимума с 2004 года. За первые восемь месяцев 2024 года ЕС ввез в РФ 125,7 тыс. т напитка, что на 25% меньше, чем в 2023 году.

Также по итогам августа Евросоюз сократил поставки виски на российский рынок на 21% по сравнению с июлем, до 18,7 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт просел на 11% месяц к месяцу и составил €20,6 млн.

Ранее продажи импортного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень.