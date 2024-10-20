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Экс-участник СВО зарезал своего соседа после замечания о громкой музыке в Подмосковье

«МК»: в Подмосковье экс-участник СВО зарезал соседа из-за замечания о музыке

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Depositphotos

В Подмосковье 51-летний бывший участник СВО зарезал 42-летнего соседа, который сделал ему замечание о громкой музыке. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 19 октября в поселке Запрудня, который расположен в Талдомском городском округе. Экс-участник СВО громко слушал музыку у себя в квартире, и сосед сделал ему замечание. После этого мужчины вышли на улицу — между ними произошел конфликт. В ходе потасовки бывший военный ударил оппонента ножом в бедро, и тот скончался на месте от полученного ранения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Сообщается, что мужчина вернулся из зоны спецоперации в сентябре 2023 года, после чего лечился от алкогольной зависимости и привлекался к административной ответственности.

Ранее в Саратове участник СВО зарезал сожительницу в салоне сотовой связи.

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