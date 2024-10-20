Израиль обвинил руководство ХАМАС в «бесстыдной роскоши»

Супруга главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара обладала сумочкой за $32 тысячи, и это доказывает, что лидеры организации жили в роскоши в то время, как жители сектора Газа терпели лишения, говорится на официальной странице Израиля в соцсети X.

Аккаунт опубликовал фото, на котором, по утверждению израильских властей, запечатлена жена Синвара, пробирающаяся к туннелям в ночь на 7 октября 2023 года и сжимающая в руках сумочку Hermes Birkin.

«В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя», — заявили представители Израиля.

Согласно сообщению, упомянутую сумочку сшили во Франции из натуральной кожи.

17 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификацию главы палестинского движения удалось провести из-за того, что Синвар в свое время отбывал наказание в израильской тюрьме, поэтому у Израиля были его биологические образцы.

Предполагается, что тело Синвара могут обменять на израильских заложников.

Ранее премьер Израиля обвинил «агентов Ирана» в попытке своей ликвидации.