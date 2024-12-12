Жалобу на отмену результатов выборов в Румынии отклонили

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результата первого тура президентских выборов. Об этом сообщил телеканал Realitatea.

Симион и адвокат партии AUR Георге Пиперя раскритиковали это решение.

По словам юриста, у судей была возможность восстановить надежду граждан страны на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. Он также выразил сожаление, что румынская судебная система «сильно политизирована».

Выборы в Румынии состоялись в конце ноября. В первом туре победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским кандидатом. На втором месте оказалась лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони.

Избирательные участки для проведения второго тура выборов должны были открыться 8 декабря, но 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура.

Ранее глава дипломатии ЕС заявила, что РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.