Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жалобу на отмену результатов выборов в Румынии отклонили

Румынский суд отклонил жалобу на аннулирование результатов первого тура выборов

close
Alkis Konstantinidis/Reuters

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результата первого тура президентских выборов. Об этом сообщил телеканал Realitatea.

Симион и адвокат партии AUR Георге Пиперя раскритиковали это решение.

По словам юриста, у судей была возможность восстановить надежду граждан страны на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. Он также выразил сожаление, что румынская судебная система «сильно политизирована».

Выборы в Румынии состоялись в конце ноября. В первом туре победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским кандидатом. На втором месте оказалась лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони.

Избирательные участки для проведения второго тура выборов должны были открыться 8 декабря, но 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура.

Ранее глава дипломатии ЕС заявила, что РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами