Идея западных стран о том, что мира на Украине можно достичь только через поражение России, трудно выполнима и похожа на самовнушение. Такое мнение высказал испанский генерал Луис Фелиу Бернардес в статье для газеты ABC.

«Мир на Украине должен прийти после победы этой страны и поражения России, что мне кажется очень трудным», — говорится в статье.

По его мнению, военное поражение Москвы спустя тысячу дней конфликта «не представляется возможным».

Европейские страны, считает Бернардес, верят в собственные нарративы об угрозе демократии со стороны России, при этом игнорируют позицию Москвы по поводу ее интересов в регионе.

По его словам, обеспокоенность российской стороны можно понять, если изучить географическое положение двух стран, «тогда как заявления Брюсселя больше похожи на самовнушение, чем на неоднозначную реальность».

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу нанести стране «стратегическое поражение».

Ранее Орбан заявил, что Зеленский не принял предложение о прекращении огня на Рождество.