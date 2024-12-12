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Флеболог предупредил о вреде горячих ванн при варикозе

Флеболог Смирнова: не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце

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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит увлекаться горячими ваннами, долго пребывать на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь. Об этом сообщила врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова, передает РИА Новости.

Врач рекомендовала следить за своим весом и вести активный образ жизни. Людям, у которых сидячая работа, она посоветовала чаще менять положение ног, шагать на месте, вращать стопы, а также заниматься лечебной физкультурой.

Основные физические упражнения для профилактики этих заболеваний, подчеркнула она, — это сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, круговые движения стопы в голеностопном суставе, ходьба или бег на месте. Помимо этого, полезны упражнения «велосипед» и «ножницы», которые делаются лежа на спине.

Эти простые правила помогут сохранить ноги здоровыми и красивыми как можно дольше, добавила Смирнова.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что людям с варикозным расширением вен стоит исключить из своего рациона питания сладости и продукты, в которых содержатся быстрые углеводы.

Ранее врач назвала болезни, о которых сигнализируют выступающие вены.

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