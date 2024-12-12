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Совфед одобрил закон о пенсионных гарантиях для жителей новых регионов и Крыма

Совфед одобрил расширение пенсионных гарантий жителям новых регионов и Крыма

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Кирилл Каллиников/РАИ «Новости»

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, расширяющие пенсионные гарантии для жителей новых российских регионов и Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними, граждане России, работавшие на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, но не имеющие подтверждения постоянного проживания на этих территориях, получают право на включение периода работы в страховой (трудовой) стаж, необходимый для назначения страховой пенсии.

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова отметила, что соответствующие периоды работы будут включаться в пенсионный стаж россиян, независимо от их места жительства в тот или иной период. Она подчеркнула, что обеспечение гражданам достойного уровня жизни вне зависимости от того, где они жили раньше, является принципиальной позицией государства.

10 декабря Госдума включила в пенсионный стаж граждан России период работы на Украине с 1991 года.

Ранее был назван размер минимальной пенсии в России в 2025 году.

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