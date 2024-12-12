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Лидер правящей партии Южной Кореи опять поддержал импичмент президента

«Рёнхап»: лидер правящей партии Южной Кореи вновь поддержал импичмент президента

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун в очередной раз выразил поддержку импичменту президента Юн Сок Ёля. Об этом пишет информационное агентство «Рёнхап».

По мнению Хана, другого пути нет. При этом он призвал членов своей партии голосовать по вопросу импичмента на основе собственных «убеждений».

«Мы должны прекратить дальнейшую путаницу. Сейчас есть только один эффективный метод. В следующем голосовании (по импичменту. — «Газета.Ru») законодатели нашей партии должны войти в зал заседаний и принять участие в голосовании, основываясь на собственных убеждениях и совести», — отметил он.

6 декабря Хан уже заявлял, что поддерживает импичмент президента страны.

Вопрос об импичменте действующего президента республики возник после объявления им военного положения в стране 3 декабря. Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента Юн Сок Ёля.

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