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В США заявили, что ЕС сделает исключение в 15-м пакете санкций против РФ

Bloomberg: ЕС продлит исключение для Словакии в 15-м пакете санкций против РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз планирует продлить исключение для Словакии в 15-м пакете санкций в отношении России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Пакет санкций... включает продление исключения для Словакии, чтобы она торговала нефтепродуктами, произведенными из российской нефти, до начала июня», — говорится в материале.

Авторы отметили, что данное исключение позволит Mol-Slovnaft продолжить экспортировать топливо, произведенное из российской нефти.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые рестрикции ограничат деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь РФ.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал мишенью 15-го пакета санкций Евросоюза в отношении РФ ее «теневой флот» танкеров. Он поприветствовал новые меры ЕС и заявил, что в ограничительные списки были внесены новые физические и юридические лица.

Ранее глава МИД Украины призвал Запад к ужесточению санкций против России.

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