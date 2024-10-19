У избитого в Черкассах митрополита Феодосия диагностировали сотрясение мозга

У митрополита Феодосия, который в числе других людей подвергся нападению со стороны захватчиков собора в Черкассах на Украине, диагностировали сотрясение мозга и ожоги различных частей тела. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По словам парламентария, утром 19 октября к митрополиту в дом нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Силовики принесли священнослужителю ходатайство об усилении меры пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный.

На кадрах, где захватчики напали на иерарха, видно, что ему залили глаза слезоточивым газом, а также несколько раз ударили его по голове.

17 октября Михайловский собор канонической Украинской православной церкви в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины. В епархии сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Ранее в МИД РФ захват собора в Черкассах назвали очередным преступлением неонацистов.