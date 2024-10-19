В Ленобласти мужчина получил пулевое ранение во время рыбалки и попал в реанимацию

В Лодейнопольском районе Ленинградской области рыбак получил огнестрельное ранение в плечо, когда отошел от берега на несколько метров. Об этом сообщает «78.ru».

В районную больницу был доставлен 35-летний россиянин с пулевым ранением, мужчину привез его друг. По словам рыбака, они с приятелем были на рыбалке на реке Оять в районе деревни Александровщина. В какой-то момент мужчина сошел с лодки на берег, через некоторое время раздался выстрел.

Пострадавший находится в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Полицейские усомнились в версии рассказчика, он помещен в ИВС, у подозреваемого изъято охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный уже был судим за кражу и наркотики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Химках двое юношей обстреляли из пневматики посетителя магазина за замечание. Одна из пуль попала пострадавшему в затылок. Он не получил серьезных увечий, отказался от госпитализации и пошел в полицию, чтобы написать заявление.

Ранее в Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову.