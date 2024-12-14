Названы самые опасные продукты для красивой улыбки

Для сохранения здоровой и красивой улыбки важен не только правильный уход за зубами, но и осознанный подход к питанию. Врач-ортодонт Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic, назвала «Газете.Ru» три продукта, которые могут навредить зубам и эмали, особенно в период ортодонтического лечения с использованием брекетов.

Так, красное вино обладает сразу несколькими свойствами, которые пагубно влияют на эмаль. Оно содержит антоцианы — пигменты, придающие вину насыщенный цвет, и танины, способствующие глубокому проникновению этих красителей в пористую поверхность зубов. Кислотность напитка дополнительно повышает чувствительность эмали к окрашиванию.

«Если вы прошли процедуру отбеливания зубов, употребление красного вина строго противопоказано в ближайшие недели,» — подчеркивает Радько.

Черника славится своими полезными свойствами, но, как и красное вино, она богата красящими веществами и имеет высокую кислотность. Ягода может окрашивать зубы, десны, а также композитные реставрации, что может привести к их замене у специалиста.

«Особенно осторожными следует быть пациентам с брекетами, так как эластические элементы системы легко окрашиваются черникой, что усложняет уход за ними. Этих ограничений нет во время лечения на элайнерах, так как они снимаются во время еды,» — отмечает специалист.

Фисташки с твердой кожурой представляют двойную опасность. Их раскусывание может вызвать трещины или даже переломы зубов. Для пациентов с брекетами это чревато поломкой конструкции.

«Эти повреждения ухудшают эстетику зубов и часто требуют реставрации. Неправильное употребление фисташек может привести к дополнительным визитам к ортодонту для восстановления поврежденных брекет-систем. Подобных ограничений нет при лечении на элайнерах, так как они снимаются на время еды», — объясняет Радько.

Ранее россиянам рассказали, как избежать кариеса при любви к сладкому.