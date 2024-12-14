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Сербская нефтяная компания находится под угрозой американских санкций

Вучич: США собираются ввести санкции против NIS из-за собственности РФ

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Darko Vojinovic/AP

Соединенные Штаты собираются ввести санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) из-за российской собственности компании. Об этом сообщает телеканал TV Informer со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича.

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил Вучич.

Он добавил, что собирается обсудить этот вопрос с американцами, но в целом он ожидал подобного решения от Европейского союза.

Дело в том, что 50% «Нефтяной индустрии Сербии» принадлежит «Газпром нефти», а также еще 6,15% принадлежит «Газпрому».

До этого Александар Вучич заявил, что европейские страны критикуют Белград за сотрудничество с Москвой, хотя покупают во много раз больше российского газа, чем Сербия.

Ранее стало известно, что премьер Словакии Фицо и президент Сербии Вучич вместе приедут в Москву на День Победы.

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