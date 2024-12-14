Венгрия раскрыла свою главную политическую цель

Мир в Европе — это главная задача для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Я мечтаю о мирной Европе, войну на ее территории надо остановить, необходимо спасти жизни многих людей», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто также счел обязательным, что европейские страны должна выигрывать в вопросе конкурентоспособности. Этому, по его мнению, мешает «сверхидеологизации» политики. Он напомнил, что Европейский союз — не супердержава, а Брюссель — не столица империи.

Он признался, что для Европы избранный президент США Дональд Трамп — «самая большая надежда», он сумеет восстановить мира в регионе.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил о том, что Украина отклонила предложенное Будапештом перемирие на Рождество.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.