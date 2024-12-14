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В России могут запретить скидки на алкогольную продукцию

Кабмин поручил разработать предложения по отмене скидок на спиртное

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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство поручило подготовить предложения об их возможном запрете. Эти данные следуют из распоряжения кабмина РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции <…> и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение», — говорится в документе.

Срок реализации поручения — до 15 апреля 2025 года. Среди ответственных исполнителей Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз России.

Накануне стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь, и это вызвано не только повышением акцизов. Как сообщил , руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителейПавел Шапкин, подорожание алкоголя уже запланировано правительством на три года вперед.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.

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