В России могут запретить скидки на алкогольную продукцию

Российское правительство поручило подготовить предложения об их возможном запрете. Эти данные следуют из распоряжения кабмина РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции <…> и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение», — говорится в документе.

Срок реализации поручения — до 15 апреля 2025 года. Среди ответственных исполнителей Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз России.

Накануне стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь, и это вызвано не только повышением акцизов. Как сообщил , руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителейПавел Шапкин, подорожание алкоголя уже запланировано правительством на три года вперед.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.