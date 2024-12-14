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На Западе оценили удары ВСУ ракетами ATACMS по России

Меркурис: удары ВСУ по территории РФ ракетами ATACMS не имеют военного значения

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John Hamilton/AP

Очередной удар, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по территории России с применением ракет ATACMS, не имеет военного значения. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. <…> Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине, украинские военные в настоящее время не имеют успеха, они теряют территории повсюду», — сказал аналитик.

По его словам, эти удары не имеют никакого военного значения и какой-либо военной логики.

Эксперт также отметил, что единственная цель в запуске этих ракет «подобным образом — это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 декабря Россия ответила массированным обстрелом украинской энергетической инфраструктуры на удар ATACMS по военному аэродрому Таганрога. В результате по всей Украине начались экстренные отключения электричества, половина жителей страны осталась без света.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее на Западе рассказали, когда у Украины могут закончиться ракеты ATACMS.

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