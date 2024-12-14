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В Госдуме предложили платить еще одну пенсию на день рождения пенсионеров

Депутат Чернышов предложил перенести выплату 13-й пенсии на день рождения

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Выплату 13-й пенсии следует перенести на день рождения получателя — это будет касаться пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Государственной думы Бориса Чернышова от ЛДПР.

«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — заявил Чернышов.

Депутат пояснил, что целью законопроекта является предоставление дополнительной поддержки российским пенсионерам. Чернышов добавил, что предлагаемый законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии, равной месячной выплате, и будет распространяться на всех российских пенсионеров.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий включать в страховой стаж граждан РФ периоды работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции.

Ранее россиянам объяснили порядок индексации пенсий работающих пенсионеров.

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