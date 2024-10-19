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В Тамбовской области при взрыве газа в жилом доме пострадали люди

Егоров: двоих пострадавших при взрыве газа в доме в Кирсанове спасти не удалось

Взрыв бытового газа произошел в одном из многоквартирных жилых домов, расположенных в городе Кирсанов в Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Максим Егоров.

Он рассказал, что ЧП зафиксировали в 4:55 (совпадает с мск) в доме №29 по Коммунистической улице. Взрыв произошел на четвертом этаже здания, из-за чего помещения получили повреждения.

«На место оперативно выехали все необходимые службы, пожар был локализован в 5:41 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — уточнил глава Тамбовской области.

Егоров добавил, что к текущему моменту всех людей из дома эвакуировали.

После происшествия за медицинской помощью обратились восемь человек. Их отвезли в больницы, но после обследования пять граждан отказались от стационарного лечения. При этом еще двоих пострадавших спасти не удалось.

13 октября в городе Уфе, который находится в Республике Башкортостан, произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Из-за этого пострадали 66-летний хозяин квартиры, где произошел взрыв, и 31-летняя женщина.

Впоследствии мужчину задержали и поместили в СИЗО. По версии следствия, гражданин мог намеренно спровоцировать детонацию из-за неприязни к одному из своих соседей.

Ранее в Астраханской области осудили фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме, произошедшем летом 2023 года.

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