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Названа средняя сумма потребительского кредита

«Скоринг бюро»: россияне в ноябре в среднем брали кредиты на 132,4 тысячи рублей

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Depositphotos

В российских банках в среднем в ноябре оформляли потребительские кредиты на сумму 132,4 тысячи рублей, сообщили агентству РИА Новости в кредитном агентстве «Скоринг бюро».

Как отметили аналитики агентства, такая сумма кредита стала минимальной за последние семь лет. Кредитные организации начали сокращать средний размер займа в июле, когда Центробанк впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался.

В четверг стало известно, что российские банки в ноябре на фоне высоких ставок сократили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев.

Значение стало минимальным с марта 2022 года, когда срок возврата денег по кредиту урезали до 25 месяцев. Средний срок выдаваемых кредитов наличными сокращается уже четыре месяца подряд — еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев.

Накануне сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова заявила, что вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России довольно высока.

Ранее Джиган дал совет россиянам по сохранению сбережений.

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