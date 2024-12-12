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Отставной полковник заявил, что удар ВСУ по Таганрогу может навредить планам Трампа

Подполковник Дэвис: удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Удар украинских военных по Таганрогу может навредить планам избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на своей странице в соцсети X.

«Что, ради Бога, делает администрация Байдена, разрешая дальний удар Украины по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?»— заявил он.

По словам Дэвиса, российская сторона неоднократно предупреждала, что ответит на удары Украины дальнобойным оружием по территории страны. Он добавил, что военная польза от удара нулевая и несет в себе лишь потенциал эскалации конфликта.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Позже в военном ведомстве сообщили, что удар западным оружием по Таганрогу не останется без ответа.

Ранее эксперт раскрыл, может ли РФ применить «Орешник» в ответ на удары по Таганрогу.

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