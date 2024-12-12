В Самаре из-за пригоревшего завтрака эвакуировали здание правительства

Из здания правительства Самарской области эвакуировались 150 человек после того, как там сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что на цокольном этаже пригорела еда, в результате сработала пожарная сигнализация.

«В столярной мастерской цокольного этажа произошло пригорание пищи. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 150 человек», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого в Адлерском районе Сочи ликвидировали возгорание в караоке-клубе.

Для тушения возгорания привлекли 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. Причина пожара выясняется, добавили в МЧС.

29 ноября сообщалось, что в Махачкале случился пожар в двухэтажном здании кафе «Дюна» на улице Каммаева.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».