Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре из-за пригоревшего завтрака эвакуировали здание правительства

МЧС: в Самаре эвакуировалось здание правительства из-за пригоревшего завтрака

close
Marina Demidiuk/Shutterstock/FOTODOM

Из здания правительства Самарской области эвакуировались 150 человек после того, как там сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что на цокольном этаже пригорела еда, в результате сработала пожарная сигнализация.

«В столярной мастерской цокольного этажа произошло пригорание пищи. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 150 человек», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого в Адлерском районе Сочи ликвидировали возгорание в караоке-клубе.

Для тушения возгорания привлекли 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. Причина пожара выясняется, добавили в МЧС.

29 ноября сообщалось, что в Махачкале случился пожар в двухэтажном здании кафе «Дюна» на улице Каммаева.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами