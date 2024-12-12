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МИД: РФ не думает, что США резко отойдут от антироссийского курса при Трампе

Замглавы МИД Рябков: Россия открыта к диалогу с администрацией Трампа

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MFA Russia/Global Look Press

Россия готова вести переговоры с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, однако не думает, что США внезапно отойдут от антироссийского курса в своей политике последних лет. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Нюансы, какие-то уточнения, какие-то детали наверняка возникнут, но радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса. Но к диалогу мы открыты», — сказал дипломат.

Он напомнил, что о готовности России к переговорам неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

В начале ноября Трамп дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, политик не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

11 декабря пресс-секретарь российского лидера заявил, что пока такая беседа не готовится. По словам Дмитрия Пескова, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

Ранее в Кремле заявили, что Путина не приглашали на инаугурацию Трампа.

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