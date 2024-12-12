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АвтоВАЗ назвал китайские автобренды пираньями, устроившими «грызню» за рынок

АвтоВАЗ назвал китайские автокомпании пираньями, которые вцепились в рынок РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава отечественного «АвтоВАЗа» Максим Соколов сравнил китайские автокомпании с пираньями, которые вцепились в российский рынок. Его слова передают «Известия» с предприятия в Тольятти.

«Китайские компании как пираньи в нашем пруду устроили между собой грызню за наш сектор. То, что мы до сих пор держим около 30% рынка, это большое достижение. Но это в количестве проданных автомобилей. А если говорить о деньгах, то нам принадлежит всего 10% рынка», — пожаловался Соколов.

Она добавил, что утилизационный сбор «пока не работает», поскольку на рынок давят «китайцы», которые завезли около 500 тыс. машин. После их реализации »АвтоВАЗ» собирается биться открыто с конкурентами, используя рост утильсбора и другие барьеры, заявил Соколов.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить свой кроссовер китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Ранее россиянам рассказали, когда покажут новый кроссовер Lada.

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