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МИД Азербайджана сообщил о продолжении работы над миром с Арменией

МИД Азербайджана сообщил о разногласиях по двум пунктам договора с Арменией

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о разногласиях по двум пунктам находящегося в разработке договора с Арменией. Его слова приводит ТАСС.

«Проект мирного договора состоит из 17 статей и преамбулы. Тексты преамбулы и 15 пунктов почти полностью согласованы. А по двум пунктам у нас есть открытые вопросы. Работа над ними продолжается», — рассказал дипломат.

Сообщалось, что стороны провели уже несколько раундов переговоров и обмена текстами по этим спорным статьям. По словам Байрамова, недавнее решение Конституционного суда Армении усложнило ход переговоров между сторонами, потому что в преамбуле Конституции Армении содержится ссылка на документ, в котором «содержатся территориальные претензии к Азербайджану».

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

23 октября 2024 года армянский парламент утвердил регламент комиссий по делимитации с Азербайджаном.

Ранее Алиев заявил о надежде на мир при делимитации армяно-азербайджанской границы.

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