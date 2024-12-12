Вирусолог рассказал об опасности гидрофобии при бешенстве

Гидрофобия — распространенный симптом у заболевшего бешенством, при котором человек не может пить воду из-за страха и «мучительных судорог». Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов.

«Гидрофобия — это распространенный симптом при бешенстве, водобоязнь, другими словами, и очень типичный симптом, характерный для уже развернутой картины этого серьезного инфекционного заболевания. Если прошло больше 14 дней, и вакцинации не было, то вероятность гибели очень высокая, к большому сожалению. Вообще гидрофобию даже иногда называют синонимом бешенства, отождествляют. Гидрофобия связана с тем, что уже возникает поражение центральной нервной системы, то есть центров, которые отвечают за развитие такого симптома. И уже дыхательные расстройства могут возникать при попытке употребления воды, в этом-то весь и ужас, потому что при употреблении воды возникают мучительные судороги. Именно поэтому должны быть как можно быстрее приняты меры», — сказал он.

Викулов подчеркнул, что, если в самом начале заболевания провести вакцинацию, ее эффективность составит практически 100%. По его словам, в мире зафиксировано лишь несколько случаев выживания при бешенстве без вакцинации.

«Фактически после укуса животного или осложнения раневой поверхности вакцинация должна проводиться в очень короткие сроки, иначе она просто будет неэффективна. Этиотропного, то есть прямого, лечения как такового нет, и вакцинация — это единственный способ спасения человека, потому что это фактически смертельное заболевание. Без вакцинации человек погибает. Известно только несколько случаев выживания от бешенства за всю историю наблюдения заболевания, это чудом спасенные люди. Важно подчеркнуть, что эффективность вакцинации близка к 100%, если она осуществляется не позднее 14 дня от момента укуса. То есть, чем раньше она проведена, тем лучше, желательно в первые часы или первые несколько суток», — добавил он.

12 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что жительница Волгоградской области скончалась из-за гидрофобии, развившейся на фоне бешенства. Уточнялось, что 44-летняя женщина обратилась в больницу, поскольку при попытках попить воду у нее начиналась паническая атака. В ходе разговора с врачами она вспомнила, что не так давно ее укусила лиса, однако она не стала обращаться за медпомощью. Пациентку экстренно госпитализировали, однако бешенство прогрессировало — спасти ее не удалось.

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