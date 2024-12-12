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В Госдуме считают, что Международная федерация плавания издевается над россиянами

Журова обвинила World Aquatics в издевательстве над российскими пловцами

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова обвинила Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) в издевательстве над российскими пловцами. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Двойственные чувства. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — заявила Журова.

Также она выразила мнение, что эти запреты направлены на раскол общества.

Ранее World Aquatics запретила публиковать результаты россиян на чемпионате мира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее у российского пловца отказались брать интервью после победы на чемпионате мира.

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